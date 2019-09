Vraget Mathias Kristensen: - Jeg var i chok

- Jeg startede inde i de første fem kampe i sæsonen, jeg spillede virkelig gode kampe og mindre gode kampe og røg så på bænken i de seneste to, men derfra og så til at ryge helt ud af truppen, den havde jeg godt nok ikke set komme, siger Mathias Kristensen, der benyttede den pludselige frihed i weekenden til at besøge gode venner i Aarhus og også lige tage på stadion søndag middag.

- Der er ingen grund til at stå her og agere nikkedukke og lade som om, at jeg ikke er utilfreds, det er jeg da. Og lige da jeg fik beskeden, var jeg i chok, erkender han.

Hvordan skulle han reagere på, at han for første gang siden en kamp mod Viborg i 1. division slet ikke var i truppen til kampen mod AGF?

- Fodboldens verden er nogle gange mystisk, men jeg respekterer fuldt ud, at det er træneren, der bestemmer, og han har sagt, at han ikke har været tilfreds med mig, og derfor var jeg ikke med. Det må jeg bare tage til efterretning, og så må jeg bare arbejde endnu hårdere på at komme tilbage, siger Mathias Kristensen, der føler sig mentalt godt klædt på til at håndtere den modgang, han mærker lige nu.

Der kunne han se Daniel Anyembe blive rykket frem på den plads, han ellers selv har spillet, og han kunne se, at både Mohammed Dauda, Nicklas Røjkjær og Patrick Egelund, tre konkurrenter, sad på bænken. Det har han taget til efterretning, og den kamp har han tænkt sig at tage op.

Det her skal blive bedre

Så vejen frem er hårdt arbejde, og Mathias Kristensen ved godt, hvad han skal gøre bedre.

- Der skal være færre udsving i mine præstationer, jeg skal være mere stabil.

- Vi har nogle gange beskyldt dig for at spille for meget juniorfodbold, altså at du er for nem at skubbe væk, er du enig?

- Det er i hvert fald noget af det, jeg også skal forbedre. Jeg er en spiller, der skal tage chancer og være god med bolden, men det andet skal også være i orden. Jeg skal kombinere de to ting bedre, så jeg bidrager både med og uden bold, erkender han og slår samtidig fast, at den chokerende besked i lørdags ikke har fået ham til at overveje at bryde den kontrakt med EfB, der løber frem til sommeren 2021.

- Transfervinduet lukker 23.59 i aften (mandag aften, red.), skal der ske noget i sidste øjeblik?

- Det skal der ikke. Jeg har helt sikkert en ambition om på et tidspunkt at komme videre, men det skal ikke være nu. Jeg har stadig masser af selvtillid, jeg tror på mig selv, jeg skal nok komme tilbage, siger Mathias Kristensen.