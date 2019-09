Voldtægtsanklaget Brown scorer i sin debut for Patriots

NFL's forsvarende mesterhold, New England Patriots, giver Antonio Brown debut i sejr over Miami Dolphins.

Den omstridte NFL-stjerne Antonio Brown scorede et touchdown i sin debutkamp for New England Patriots, da de forsvarende mestre søndag smadrede Miami Dolphins med 43-0 på udebane.

Det seneste halve år har været omtumlet for den 31-årige Brown. For et halvt år siden blev wide receiveren sendt fra Pittsburgh Steelers til Oakland Raiders.

Men Brown nåede aldrig at være på banen for Raiders. Klubben straffede Brown med bøder for ikke at møde op til træning af forskellige årsager.

Spilleren bad om at få lov til at finde en anden klub, og forrige weekend skrev han så en etårig kontrakt med New England Patriots.

Efter bare få dage i sine nye omgivelser kom Brown igen i søgelyset, da Britney Taylor, en tidligere personlig træner for Brown, anklagede ham for tre tilfælde af seksuelle overgreb i årene 2017 og 2018.

Antonio Brown har nægtet sig skyldig i anklagerne, oplyste hans forsvarsadvokat, Darren Heitner, i sidste uge. Advokaten tilføjede, at Brown vil sagsøge Taylor for voldtægtsanklagerne.

Ifølge mediet ESPN skal repræsentanter for NFL mandag mødes med Britney Taylor i New York. Antonio Brown ventes ikke at deltage i mødet.

Angiveligt skulle Brown have afvist at betale to millioner dollar i et forlig med Taylor, som derefter valgte at lægge sag an mod ham.