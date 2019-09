Vojens har kurs mod speedwayligaen med flere esser i ærmet

VOJENS: De to stærke fynboer udgør grundstammen, sammen med tre af dansk speedways mest åbenlyse talenter. Det er sønderjyske Mads Hansen og Jonas Knudsen samt fynske Marcus Birkemose, der i en periode i denne sæson har imponeret vildt og voldsomt på ligaholdet i Grindsted.

Den foreløbige trup vil i de kommende måneder blive suppleret med en håndfuld nye navne.

- Vi har flere kørere i spil, og vi vil allerede fra oktober have regelmæssige samlinger på Vojens Speedway Center, fortæller Helge Frimodt Pedersen fra speed1way.

Den vigtige post som holdleder for det kommende ligahold besættes af rutinerede Ib Pedersen. Den karismatiske vestjyde vender hermed tilbage til højeste niveau efter et sabbatår., der har været plaget af sygdom i den nærmeste familie.

- Jeg ville egentlig ikke mere, men denne chance for at være med til at starte noget nyt op, kunne jeg ikke sige nej til. Jeg har faktisk fået henvendelser fra flere klubber, men på et uformelt møde med Jacob Olsen og Helge Frimodt Pedersen, havde vi, hver især, en ønskeliste med kørere i lommen. Pudsigt nok var der så mange sammenfald, at jeg fra det øjeblik ikke var i tvivl om, at jeg gerne vil lede det nye ligahold for Vojens, siger Ib Pedersen.

Ib Pedersen er en af landets mest succesrige holdledere. Han blev dansk mester med Holstebro i 1997 og med Esbjerg i 2012 og 2013. I alt er det blevet til 13 medaljer i løbet af 22 år.

Og på sigt skal Vojens vinde medaljer.

- Men i 2020 må målet være at komme i finalen, men det primære er, at vi er langtidsholdbare - og så skal vi også have hold i både 1. division og 2. division.