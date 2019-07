Vindertypen Magnus Cort leder efter sin plads i feltet

Han er den eneste danske etapevinder i Tour de France i de seneste ti år. Tidligere har han vundet to etaper i Vuelta a España, og cv'et fortæller om yderligere en stribe topresultater på højeste niveau.

Alligevel er Magnus Cort - for det er ham, det handler om - i tvivl om, hvad han egentlig er, og hvilken rolle han skal indtage i det professionelle cykelfelt.

- Jeg er i gang med at prøve mig selv af. På det sidste har jeg forsøgt at blive en mere alsidig rytter. Man kunne se i Critérium du Dauphiné, hvor godt jeg kørte opad.

- Jeg tror, der var mange, der fik en øjenåbner. Men samtidig skal jeg passe på ikke at sætte mig mellem forskellige stole, siger Magnus Cort.

Engang troede man, han skulle være noget så sjældent som en dansk sprinter, der kunne udfordre de allerbedste. Men sådan er det ikke længere. Cort vinder ingen massespurter.

I de seneste 12 måneder har han taget tre store internationale sejre, der alle er kommet efter udbrud. Typisk hvor danskeren har været hurtigst, når en mindre gruppe ryttere er kommet sammen til mål.

Nu har han droppet den faste styrketræning, som er en uundværlig del af sprinteres program.

- Jeg er nået til den erkendelse, at jeg aldrig bliver en supersprinter. Spørgsmålet er så, i hvor høj grad jeg skal drosle ned for sprinterne.

- Jeg kan stadig vinde, når jeg kommer hjem sammen med en mindre gruppe. Hvis jeg formår at køre endnu bedre opad, kan det være, at det er nogle endnu mindre grupper, jeg kommer hjem sammen med, forklarer Cort.

Selv om han snart har kørt seks hele sæsoner på World Touren, cykelsportens højeste niveau, er Cort ikke sikker på, hvad han skal fremover.

Hvilke kvaliteter skal han kunne tilbyde sit hold, og i hvilken retning skal han styre karrieren?

En brækket finger er kommet i vejen for planen om hjælpe nu udgåede Jakob Fuglsang i bjergene i Tour de France.

Men han er åben for at bygge en karriere som højrehånd for en klassementrytter.

Samtidig kunne han forestille sig at blive leadoutman for en topsprinter. Eller køre sin egen chance i for eksempel Ardenner-klassikerne eller Catalonien Rundt.

Det er vidt forskellige opgaver, der kræver lige så forskellige kvaliteter. Men det er hele humlen i Corts søgen efter sin identitet som rytter.

- Jeg vil gerne kunne forskellige ting, så jeg kan passe ind på mange forskellige hold. Men samtidig er det ikke meningen, at vinderen Magnus Cort skal forsvinde, siger han.

Magnus Corts kontrakt med Astana udløber efter denne sæson. Endnu har han ikke meldt ud, hvor han kører efter nytår.