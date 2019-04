Vildt ræs i vente: Der bliver smæk for skillingen på Varde Motor Arena

Det er en drøm for stort set dem alle sammen.

Drømmen om at køre sig til en fast plads i grandprix-serien, hvor kampen om den individuelle VM-titel udkæmpes.

Men vejen er lang, og vejen er trang.

Første forhindring er den danske kvalifikation lørdag eftermiddag på Varde Motor Arena i Outrup, hvor de i alt 16 kørere kæmper om fire pladser.

Så det bliver et helt utroligt vildt ræs, hvor få vil juble, mens hovedparten vil komme til at pakke grejet sammen i skuffelse over, at grandprix-drømmen blev slukket i denne omgang.

Men hvem snupper så de fire pladser?

Der er helt sikkert mange gode bud, for flere kørere har nemlig fået skudt den nye sæson i gang med stærke præstationer i den stærke polske liga, hvilket lover godt for 2019.

Niels-Kristian Iversen og Leon Madsen, der er i grandprixet i år, må forventes at skulle blande sig i topstriden, men de kommer helt sikkert til at skulle kigge sig over skulderen undervejs, da kørere som Michael Jepsen Jensen, Kenneth Bjerre, Mikkel Michelsen vil presse sig på.

Og hvad med rutinerede Mads Korneliussen, der kender banen som lommen i sin egen kørerdragt, Nicolai Klindt og måske et par rutinerede chauffører som Hans Andersen og Bjarne Pedersen?

Det er uforudsigeligt, men én ting er i hvert fald lige så sikkert som amen i kirken: Kørerne vil give alt, hvad de har, og der vil ikke blive givet ved dørene.

Udover de fire GP-billetter køres der også om seks pladser i den mindre attraktive EM-serie, hvor Leon Madsen triumferede sidste år.