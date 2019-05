Vilde Mortensen Ingstad og Team Esbjerg vinder det danske mesterskab og booker en billet til Champions League, hvis det tirsdag aften lykkes at vinde eller spille uafgjort i den anden DM-finale på udebane mod Herning-Ikast Håndbold. Og så er der ovenikøbet også noget med at få lov til at køre Porsche.