Vil være cheftræner: Lars Krogh afslår job som sparringspartner i Kolding

Lars Krogh Jeppesen opfylder ikke KIF's ønske om at få ham som assistenttræner for Lars Rasmussen. Hvis han skal have et trænerjob i fremtiden, skal det være som cheftræner.

KOLDING: Lars Rasmussen får ikke sin gamle EM-guldmakker fra 2008, Lars Krogh Jeppesen, som assistent i KIF Kolding.

Krogh har takket nej til klubbens tilbud.

- Jeg er glad for, at vi har haft dialogen, og det ville være nærliggende, fordi jeg kender klubben, Lars og spillerne, men jeg har bare ikke tiden til det, siger Lars Krogh Jeppesen om den mulighed, der pludselig opstod efter tirsdagens fyring af cheftræner Lars Frederiksen og forfremmelsen af Lars Rasmussen.

- Det her opstod også fra den ene dag til den anden. Jeg var ikke klar over, at det stod så grelt til, og at der var så stor uenighed, siger Krogh.

Han påpeger, at dialogen har handlet om en rolle som sparringspartner mere end om et job som assistenttræner.

- KIF er en speciel klub for, og jeg vil altid gerne hjælpe, men qua mine andre projekter har jeg ikke mulighed for at være der hele tiden til træning og kampe, og så er det bedre, at man finder én, der kan være der hele tiden. Så det er ikke mig, der skal være en sportslig sparringspartner, siger Krogh.

Han har tidligere været assistenttræner i KIF, Team Esbjerg og senest i SønderjyskE i begyndelsen af sidste sæson.

- Jeg har været assistenttræner, og det kommer jeg ikke til at være igen, understreger Lars Krogh, der endnu ikke har afskrevet muligheden for at blive cheftræner, hvis han en dag vender tilbage til et fuldtidsjob inden for håndbolden.

- Men så bliver det ikke som assistenttræner. Så bliver det som cheftræner, fastslår han.

KIF-træner Lars Rasmussen har sagt, at hvis en aftale med Krogh ikke gik i orden, vil målmandstræner Karsten Holm tage plads på bænken til fredagens udekamp mod Ribe-Esbjerg.