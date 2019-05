Vil højst tabe med seks: Esbjerg skifter ud inden match mod Holsted

Holsted/Esbjerg: Den står på endnu et lokalopgør for Esbjerg Vikings, når holdet møder Holsted Tigers på udebane.

Og Esbjergs holdleder, Tom Paarup Madsen, lægger ikke skjul på, at det bliver en svær match.

- I morgen (onsdag, red.) hedder den forhåbentlig maks. et sekspoints-nederlag, men jeg ser da helst, at vi enten laver en uafgjort eller får en sejr. Det er jo det, vi går efter. Men seks point kan vi lære at leve med, det giver os en god chance for bonuspoint på hjemmebane, siger han.

Holsted startede sæsonen ud med en hjemmesejr mod Slangerup, mens Esbjerg Vikings fik sig noget af en overhaling af sidste års guldvindere, Region Varde, med et nederlag på hele 16 point.

- Der var en god indsats fra kørerne, der var med på holdet den dag, så der var ikke noget at klage over der. Men til sidst løb vi tør for starterne, og det kostede. Et ikke acceptabelt resultat, men en okay acceptabel kampgejst fra holdet, siger holdlederen.