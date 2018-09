Viktor Fischer: Vi skal råde bod på FCM-nederlag

Zenit-kampen kommer på et perfekt tidspunkt for FC København, som har noget at bevise, mener Viktor Fischer.

FC København havde spillet 14 kampe uden at tabe inden søndagens 1-3-nederlag ude til FC Midtjylland i Superligaen.

Kampen udstillede nogle af de problemer, som FCK døjede med i sidste sæson, og som gerne snart skulle være helt udryddet.

Det fortæller Viktor Fischer, som håber, at holdet kan rejse sig i torsdagens Europa League-kamp hjemme mod Zenit.

- Det er jeg ikke i tvivl om, at vi kan. Det er jeg overhovedet ikke bange for. Vi var ikke, hvor vi skulle være mod FC Midtjylland og gav dem for lidt kamp.

- Det er spillere på dette niveau forpligtet til at råde bod på. Så det skal vi ud at gøre mod Zenit og fremadrettet, siger Fischer.

Angriberen påpeger, at præstationen skal være bedre end i søndags. Og ikke kun mod Zenit.

- Zenit bliver i gåseøjne en nem kamp at sætte sig op til, fordi det er Europa League og mod et stort hold. Og lige efter et nederlag.

- Det er i den videre færd, at vi skal blive ved med at holde vores fokus og være stærke. Det er jeg ikke så bange for. Jeg tror på, at vi kommer til at se et stærkt FCK-hold igen, siger han.

For Fischer gælder det i denne sæson om at vinde det danske mesterskab, men kampene i Europa skal bruges til at udvikle holdet.

- Det vigtigste for os er at vinde Superligaen. Også fordi Superligaen giver adgang til Champions League-kvalifikationen.

- Men det er spændende at være med i de her kampe i forhold til at se, hvor højt vi kan matche os europæisk, og hvor langt vi kan komme.

- Det betyder meget for holdets udvikling, og hvor gode vi kan blive på længere sigt, at få de her meget sværere og hårdere kampe, end mange af de kampe vi spiller i Superligaen.

- Vi kommer til at spille mange kampe, og det er godt for os, mener Fischer.

FCK's kamp mod Zenit begynder torsdag klokken 21.