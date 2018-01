Vikings vinder medrivende NFL-slutspilskamp på sidste kast

Minnesota Vikings sendte New Orleans Saints ud af slutspillet i NFL på et desperat kast i sidste sekund.

Efter en nervepirrende og intens kamp, hvor føringen skiftede fire gange i de sidste tre minutter, vandt Minnesota Vikings 29-24 over New Orleans Saints i slutspillet for verdens bedste amerikansk fodbold-liga, NFL.

Minnesota havde sikret sig hjemmebanefordel mod New Orleans, og de lillaklædte spillere kom også blæsende ud til opgøret.

Da kampen nåede pausen, førte Minnesota 17-0. Det ville derfor kræve et stort comeback, hvis New Orleans skulle trække sig sejrrigt ud af opgøret.

Men anført af quarterback Drew Brees sled New Orleans sig tilbage i kampen.

Med tre minutter tilbage af opgøret fandt Brees lynhurtige Alvin Kamara i Minnesotas endzone til et touchdown.

Med det efterfølgende ekstrapoint førte New Orleans pludselig 21-20. Det var Drew Brees' tredje touchdown i anden halvleg.

Minnesota var imidlertid ikke færdige. Med et par præcise kast fra quarterback Case Keenum marcherede vikingerne frem ad banen. Det førte til et field goal fra kicker Kai Forbath, og så var hjemmeholdet igen i front.

Men Drew Brees ville det anderledes. Den tidligere Super Bowl-vinder gjorde Case Keenum kunsten efter, og med 28 sekunder tilbage af kampen kunne kicker Wil Lutz igen bringe New Orleans foran med et spark fra 43 yards.

Så var Minnesota Vikings ved at nå desperationspunktet, og de færreste havde nok regnet med, at holdet ville få en ny chance for at sikre sejren.

Men med kampens sidste kast vendte Case Keenum og receiver Stefon Diggs op og ned på det hele endnu en gang. Fra egen banehalvdel kastede Keenum til Diggs, der greb bolden ved 35-yardlinjen.

New Orleans' Marcus Williams missede fuldstændig sin tackling mod Diggs, der vendte på stedet og løb ind i endzonen, mens hjemmeholdets fans gik grassat.

Minnesota skal i NFL's ene semifinale op mod Philadelphia Eagles. Kampen bliver spillet i Philadelphia søndag.

I den anden semifinale møder New England Patriots hjemme Jacksonville Jaguars.