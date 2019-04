Vigtig forlængelse: Team Esbjerg og Marit Frafjord laver ny aftale

HÅNDBOLD: Marit Malm Frafjord genoptog den aktive karriere efter godt et halvt års pause, da hun kort før jul underskrev en aftale på en halv sæson med Team Esbjerg.

Nu har den 33-årige norske stjerne forlænget samarbejdet med yderligere en hel sæson.

- Da jeg vendte tilbage til håndbold, tænkte jeg ikke, at jeg skulle fortsætte, men hvis det gik godt, var det en mulighed. Jeg har det supergodt i klubben, vi har Danmarks bedste hjemmebane, og der er en god bestyrelse med styr på det. Det hele fungerer, så det har ikke været en svær beslutning, siger Marit Malm Frafjord.

Hun begyndte at træne med sine nye medspillere i juledagene, og fra debuten kort efter nytår har hun med sin næsten uovertrufne rutine hurtigt fået en central lederrolle i Team Esbjergs forsvar.

- Når man kommer til et nyt hold, skal man altid fornemme, hvordan det hele fungerer, men det går fint. Nu skal vi have afsluttet sæsonen bedst muligt, gøre det godt i Europa og blive dansk mester. Jeg synes absolut, vi har holdet til det med de mange typer af spillere, vi har, siger Marit Malm Frafjord.

Cheftræner Jesper Jensen havde på forhånd ikke forventet, at hun kunne få så vigtig en rolle på holdet.

- Marit er en forsvarsspiller, der kan lede og fordele arbejdet, og som jeg kan have en debat med før og efter kampe. Jeg tror ikke, at mange er klar over, hvor vigtig en rolle hun har fået, og hvor stor indflydelse det har haft på de gode resultater.

Det har givet ro og mulighed for at flytte rundt på andre spillere i truppen, og hun har frit lejde til at ændre taktik i løbet af en kamp i forsvaret. Hendes ledelsesstil er at gå forrest selv, og det passer godt ind i vores kultur. Marit er den stille leder, siger Jesper Jensen.

Han tilføjer, at også Marit Malm Frafjords cv indebærer, at ingen medspillere stiller spørgsmålstegn ved hendes bidrag til holdet og spillet. Hun vandt to OL-guldmedaljer, VM-guld og fire EM-titler i en 11 år lang landsholdskarriere for Norge, som hun efter 197 landskampe valgte at stoppe i 2016. I årene 2010-2014 spillede hun i Viborg HK inden tre sæsoner i Larvik, og hun har en stribe nationale titler i tre lande.