Ni point i de seneste fem kampe og tilbage i top otte. Jo, det var en rigtig fin aften for Ribe-Esbjerg HH, da holdet vandt 33-27 ude over TMS Ringsted, der næsten helt sikkert må en tur ned i 1. division. Resultatet passer KIF Kolding utrolig godt, mens det er en god nyhed for SønderjyskE.