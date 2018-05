Video: Se målene fra SønderjyskE's vanvittige kamp i Hobro

Det endte nervepirrende, nervøst og panisk, da SønderjyskE søndag spillede sig videre i Europa-playoff i Hobro.

Sønderjyderne var ellers i fuld kontrol, da de var foran 2-0, for så skulle nordjyderne op at lave fire mål for at tage billetten fra SønderjyskE.

Det fik SønderjyskE-spillerne til at stoppe med at spille, og det var lige ved at gå galt for sønderjyderne, da Hobro gik fra 0-2 til 3-2 og kun manglede ét mål mere for at levere et comeback af danmarkshistoriske dimensioner.

SønderjyskE holdt dog hjem og gik videre på reglen om udebanemål.

SønderjyskE møder AGF ude den 19. maj og hjemme den 22. maj om retten til at møde superligaens nummer fire - FCK eller FCN - i en kamp om Danmarks sidste Europa Cup-billet.