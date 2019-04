Video: Se EfB's sejrsmål og Brøndbys brændte straffespark

Esbjerg besejrede Brøndby for fjerde gang i sæsonen og øger afstanden til forfølgerne i bronzekampen.

Esbjerg lægger afstand til Brøndby i kampen om bronze i Superligaen, efter at holdet søndag vandt med 1-0 på Brøndby Stadion.

Sejren betyder, at Esbjerg ligger nummer tre med seks point ned til Brøndby på femtepladsen. Begge hold mangler at spille fire kampe i mesterskabsspillet.

Sejren kom i hus efter et livligt opgør, hvor Brøndby blandt andet kunne ærgre sig over et brændt straffespark.

Det er ikke nogen uvant fornemmelse for Esbjerg at slå Brøndby. Alle fire indbyrdes superligaopgør mellem de to klubber i denne sæson er endt med Esbjerg-sejre.

Brøndby forsøgte at tage initiativet fra kampens start, men Esbjerg stod godt imod og kom selv frem til et par halve chancer.

Efter 25 minutters spil fik Kamil Wilczek to gode muligheder for at bringe Brøndby foran, men i begge tilfælde sendte han bolden forbi.

Ti minutter senere var polakken igen uskarp. Her ramte han ikke målet på et straffespark, der var blevet begået mod holdkammeraten Simon Hedlund.

Selv om hjemmeholdet sluttede første halvleg stærkt af og skabte flere chancer, blev der ikke scoret før pausen.

I anden halvleg forsøgte begge hold at gå efter sejren.

Efter 50 minutters spil var Esbjergs Yuri Yakovenko tæt på at bringe udeholdet i front, mens Hany Mukhtar tolv minutter senere misbrugte en stor chance for hjemmeholdet.

Det så længe ud til, at det livlige opgør skulle ende uafgjort, men syv minutter før tid slog Esbjerg til.

Her dukkede den indskiftede Adrian Petre op og prikkede et indlæg i mål til 1-0.

Det fik Brøndby aldrig svaret tilbage på, og Esbjerg løb derfor med sejren og ligger godt til i kampen om bronze.

/ritzau/