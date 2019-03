Team Esbjergs håndboldkvinder har fundet afløseren for Sandra Toft, og valget er faldet på Rikke Poulsen, der til sommer forlader Viborg HK.

32-årige Rikke Poulsen spiller sin sidste af fem sæsoner i Viborg HK færdig, inden hun skifter. Sandra Toft fortsætter karrieren i franske Brest Bretagne.

Rikke Poulsen har tidligere spillet i Team Tvis Holstebro, SK Aarhus og Vejen EH, hvor hun i en sæson havde Team Esbjergs nuværende cheftræner, Jesper Jensen, som chef.

- Efter fem sæsoner i Viborg er tiden inde til nye udfordringer, siger Rikke Poulsen til klubbens hjemmeside.

- Team Esbjerg har en meget stærk trup, en god sammensætning af danske og udenlandske spillere, og så har man ambitioner om at vinde alt, hvad man deltager i.

- Klubben fremtræder med en god kultur, den er solid, og der er mange kompetente mennesker, heriblandt Jesper Jensen, der er en dygtig træner og et godt menneske, siger hun.

Foruden klare ambitioner med klubholdet i dansk og europæisk håndbold har hun ikke opgivet at øge antallet af A-landskampe fra de nuværende 72.

Rikke Poulsen var med til at vinde Danmarks seneste medaljer ved VM i 2013.

- Jeg brænder for at spille håndbold. Derfor er det vigtigt for mig at være i en klub med professionelle folk, der også brænder for det, de laver.

- Det driver mig at være med til at sætte sig fælles mål, vinde medaljer og være den bedste udgave af mig selv. Jeg har stået i mange finaler, og jeg tørster efter at vinde guld, siger Rikke Poulsen.

Hun har tidligere tabt tre pokalfinaler, og hun spillede Champions League i den første sæson i Viborg og nåede semifinalen i EHF Cup i sidste sæson.

- Vi kender alle Rikke Poulsens engagement på banen, og uden for er hun et enormt varmt og empatisk menneske, som vi vil være endnu en god tilføjelse til vores trup på det menneskelige plan, siger Jesper Jensen.

Rikke Poulsen flytter til sommer til Esbjerg, hvor hun vil bo sammen med sin mand og etårige søn.