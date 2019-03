Viborg HK's store profil: Vi har bestemt en chance mod Team Esbjerg

HÅNDBOLD: I forbindelse med sidste weekends landskampe i træningsturneringen Golden League viste Line Haugsted, at hun igen er helt på toppen.

Og når Viborg HK-spilleren er det, er hun en fantastisk spiller i begge ender af banen.

Haugsted ved godt, at sæsonen i Viborg har været noget op og ned, men hun går alligevel ind til slutspillet, hvor første kamp er torsdag aften mod Team Esbjerg, med en god fornemmelse.

- Det er lidt op til os selv. Kan vi lade være med at lave alt for mange fejl, mener jeg, at vi har en realistisk mulighed for at slå alle hold, siger Line Haugsted.

Viborg HK har mødt Team Esbjerg tre gange i denne sæson, og det er blevet til nederlag i alle tre kampe.

- Nu er det slutspil, og så må vi glemme de tidligere kampe. Jeg tror på det.

Det er ikke kun sportsligt, at Viborg HK, der blot blev nummer syv i grundspillet, har haft udfordringer. Også klubbens skrantende økonomi har været og er fortsat et tema.

- Der er mange gode folk i Viborg, og vi har en tro på, at tingene nok skal løse sig. Vi holder fokus på det sportslige.

Line Haugsted har henover de seneste måneder kunnet konstatere, at flere af profilerne på Viborg-holdet forlader klubben efter denne sæson. Deres pladser overtages af yngre spillere.

- Vi skal nu nok klare os. Det ser egentlig ganske fornuftigt ud.

To af Haugsteds nuværende holdkammerater - Stine Bodholt og Line Uno - tager til fransk håndbold efter denne sæson. Og Haugsted, der er på kontrakt i Viborg frem til 2021, har da også selv en drøm om at prøve sig af i udlandet på et tidspunkt.

- Ja, det kunne være fantastisk, men jeg har ikke travlt, og jeg har jo også kontrakt med Viborg et par sæsoner endnu.

Viborg HK indleder slutspillet uden point, mens Team Esbjerg, der blev toer i grundspillet, allerede har to point stående på slutspilskontoen.