Viborg HK-træner efter nederlag: Vi kæmper med os selv

Viborg-træner Allan Heine erkender, at Aarhus United i fredagens kamp i perioder havde det for let.

Allerede to kampe inde i den nye sæson er det tid til at smule selvransagelse i håndboldklubben Viborg HK.

Fredag blev det til det andet nederlag i træk i HTH Ligaen, da Aarhus United slog viborgenserne 26-24, og cheftræner Allan Heine var da også tydeligt skuffet efter kampen.

- Det er en følelse af, at vi kæmper med os selv i øjeblikket, i forhold til hvad vi skal forvente, og hvad vi kan. Der må jeg bare sige, at Aarhus angriber kampen godt og angriber os på nogle områder, hvor vi har det svært.

- Det kommer til at se relativt let ud for dem i perioder, og når vi så har gode perioder, får vi ikke straffet dem tilstrækkeligt, siger træneren på klubbens hjemmeside.

Træneren bakkes op af klubbens svenske playmaker Carin Strömberg, der mener, at holdet var for uskarpe.

- I forsvaret går vi på de samme ting igen og igen og får ikke rettet til. Vi har dem i perioder med gode aktioner, men så får de igen lov at gøre, som de gjorde i første halvleg.

- Vi er for uskarpe på detaljerne. I perioder spiller vi godt, men så bølger vi for meget, og det skal vi have arbejdet på, siger svenskeren.

Allerede tirsdag får Viborg HK mulighed for oprejsning, når holdet tager imod Team Esbjerg i Vibocold Arena.