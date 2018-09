Verdensmester sender sidste danske damesingle ud i Kina

Mia Blichfeldt er færdig ved China Open efter et nederlag i to sæt til spanske Carolina Marín.

Første runde blev endestationen for Mia Blichfeldt i badmintonturneringen China Open.

Den danske damesinglespiller tabte onsdag i to sæt til den forsvarende verdensmester, spanske Carolina Marín, med cifrene 13-21, 13-21.

Blichfeldt var godt med i kampens første sæt, hvor hun nåede at komme foran 13-10, inden Marin viste, hvorfor hun er verdensmester, og vandt 11 point i træk.

I andet sæt kom danskeren igen godt i gang. Hun var således foran 5-2, inden spanieren kom tilbage og fik udlignet. Efter en god periode fra Marin fik Mia Blichfeldt spillet sig tilbage i kampen, da hun efter at have været bagud 6-9 gjorde det til 9-9.

Det var sidste gang, danskeren var på lige fod med verdensmesteren. Carolina Marín tog det næste point og trak langsomt fra, indtil sejren var i hus.

Dermed har Danmark ikke flere damesingler med ved China Open, efter at Line Kjærsfeldt tirsdag tabte i to sæt til kinesiske He Bingjiao.

China Open er som Super 1000-turnering rangeret på næsthøjeste niveau. Kun sæsonfinalen, World Tour Finals, er rangeret højere.