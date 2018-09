Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou er glad for, at hans mandskab kan suge luft ind i den kommende pause.

Der er landskampspause på menuen for superligaholdene, hvilket betyder, at de ikke skal i kamp i næste weekend.

Efter 1-1-kampen mod AGF søndag aften fortæller Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou, at pausen kommer på et godt tidspunkt.

- Jeg tror, at landskampspausen kommer på et godt tidspunkt. Vi vil jo gerne spille kampe, men jeg tror, den kommer os godt i forhold til, at vi skal møde Hobro, som ikke har fået den start, de har håbet på.

- Der er nogle, der lige skal suge lidt luft ind både fysisk og mentalt, og der er nogle, der lige skal flyttes lidt den anden vej fysisk og mentalt, siger Jens Berthel Askou.

Oprykkerne er otte kampe inde i deres første superligasæson nogensinde, og med den kommende landskampspause forude, tager Vendsyssel-træneren sig tid til at reflektere over starten i landets bedste fodboldrække.

- Vi har tilpasset os fint i Superligaen. Overordnet set er vi rigtig godt tilfredse. Det er klart, at vi kan se, at der er nogle ting, vi skal blive dygtigere til.

- Pausen betyder jo, at vi har god tid til at lade batterierne op og virkelig være skarpe. Her kan vi få justeret nogle ting, så det hele sidder mere i skabet, siger Vendsyssel-træneren.

I søndagens kamp mod AGF kom Vendsyssel rigtig godt fra land. Vendsyssel førte 1-0, da holdet fik tilkendt et straffespark, som dog blev brændt.

På trods af, at man havde gode muligheder for at komme på 2-0, er Jens Berthel Askou tilfreds med udbyttet

- Vi var ærgerlige, da de scorede, fordi som oprykkerhold kan man godt komme under tryk på Ceres Park og så miste hele lortet, når man kort forinden har været så tæt på at lukke kampen.

- Jeg kan kun rose holdet, for at de formåede at få samlet hinanden op i en kamp, vi havde i vores hule hånd, men pludselig mistede grebet om, siger Vendsyssel-træneren.