Superligaklubben Vejle led et kostbart nederlag til AGF søndag.

Aarhusianerne tog fra Vejle med en sejr på 4-2, og det skete blandt andet på baggrund af et omdiskuteret mål til 3-2 i det 86. minut.

Ved stillingen 2-2 uddelte kampens dommer, Peter Munch Larsen, et gult kort til Vejles Mads Greve, efter at han havde dømt frispark. I samme moment tog AGF frisparket hurtigt, og kort efter trillede angriber Patrick Mortensen bolden i nettet.

Målet vækker undren hos Vejles cheftræner, Constantin Galca.

- Vi er jo ikke i tvivl om, at vi skal vise fairplay og give AGF et mål til 1-1, og det var der ingen diskussion om, siger han med henvisning til, at Vejle i første halvleg lod AGF score til 1-1, efter at Vejles Vladlen Yurchenko havde sparket bolden i nettet efter et dommerkast.

- Men når man tænker på 2-3-målet, ved man snart ikke. Det er vist kun i Danmark, sådan noget sker - at man tager Mads Greve væk fra spillet for at give ham en advarsel og så lader de andre score et mål, siger træneren til Vejles hjemmeside.

Heller ikke Vejle-anfører Jacob Schoop er tilfreds med dommerens håndtering af situationen. Det siger han til Ekstra Bladet.

- Vi blev snydt, så vandet driver, da AGF scorer til 3-2. Dommeren kalder Mads Greve op for at give et gult kort, hvilket gør, at Greve er ude af position.

- Alligevel tillader han gudhjælpemig, at AGF sætter frisparket hurtigt i gang, og så kan de jo uhindret score til 3-2, hvilket knækker os, siger Vejle-kaptajnen til avisen.

Peter Munch Larsen forsvarede efter kampen sin beslutning om at tillade det hurtige frispark.

- Der er to kriterier ved en igangsættelse. Bolden skal ligge stille, og der skal være kontrol over situationen. Det er dommeren, der definerer "kontrol over situationen". Jeg føler, at begge kriterier er opfyldt, sagde han til TV3+.

Nederlaget betød, at Vejle endte sidst i puljen og dermed kan se frem til to playoffopgør mod enten Hobro eller Vendsyssel fra den anden nedrykningspulje om at undgå direkte nedrykning.