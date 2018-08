Vejle-træner efter nederlag: Sæsonens dårligste præstation

Vejles cheftræner Adolfo Sormani var slet ikke imponeret over indsatsen i 0-2-nederlaget til FC Nordsjælland.

Oprykkerne fra Vejle har fået en godkendt start på sæsonen og havde inden søndagens udekamp mod FC Nordsjælland blot tabt et enkelt opgør.

Vejle led dog sæsonens andet nederlag i kampen i Farum, hvor hjemmeholdet vandt med 2-0.

Gæsterne var langt hen ad vejen godt med i kampen, men cheftræner Adolfo Sormani var efter kampen slet ikke imponeret over sit holds indsats.

- Det var 100 procent sikkert vores dårligste præstation i sæsonen. Det kan ikke diskuteres, siger Sormani.

- Vi spillede ikke, vi fightede ikke. FCN spillede bedre end os. Det er et godt hold, og vi gav dem for meget plads.

- Jeg så ikke noget positivt, men jeg er den første, der må tage ansvaret for det, når tingene ikke fungerer. Jeg skal finde ud af, hvad der gik galt, for vi spillede ikke, som vi skulle have gjort.

Adolfo Sormani var tidligere på ugen ude med en udtalelse om, at han ikke bryder sig om fodbold på kunstgræs.

Efter kampen på kunstgræsset i Farum ville han dog ikke bruge underlaget som forklaring.

- Der findes ingen undskyldninger. Vi spillede ganske enkelt bare en dårlig kamp. FCN spillede en rigtig god kamp, og vi spillede rigtig dårligt.

- Det er meget simpelt, og nu må vi tage ansvaret for det.

Mens Adolfo Sormani ikke mener, at Vejles spil var godt, var FC Nordsjællands træner, Kasper Hjulmand, anderledes imponeret over oprykkerne og deres start på sæsonen.

- Vi formåede at skabe langt flere chancer end vores modstander, selv om jeg synes, at Vejle var gode.

- Vejle fortjener stor kredit, både for denne kamp og i det hele taget for deres entré her i Superligaen. De spiller godt, siger Hjulmand.

Vejle har vundet en enkelt af holdets første seks kampe i Superligaen.