Vejle forlænger med italiensk cheftræner

Superligaklubben Vejle forlænger samarbejdet med cheftræner Adolfo Sormani.

Det står klart, efter klubben har forlænget italienerens kontrakt, så den nu gælder frem til sommeren 2020.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Henrik Tønder, der er direktør i klubben, glæder sig over forlængelsen.

- Vi arbejder målrettet og konsekvent med de planer, vi har lagt for Vejle Boldklub. Her er nøgleordet kontinuitet. Derfor er forlængelsen med vores cheftræner også en god nyhed for den overordnede plan for klubben.

- Vi har ikke opnået noget endnu, men vi har lagt på de sidste to år. Vi er der, hvor vi planlagde at være i år tre. Men det, som skal sikre Vejle Boldklub i fremtiden, er ro og kontinuitet. Her skal vi ikke agere ud fra øjebliksbilleder, men det lange seje træk, siger han på klubbens hjemmeside.

Adolfo Sormani kom til Vejle før 2017/2018-sæson og førte klubben til oprykning i sin første sæson.

Italieneren mener, at der stadig er en uforløst kvalitet i Vejle-truppen.

- En kvalitet, som vi sammen skal arbejde på at udvikle og forløse. Så det er en god dag for mig, siger træneren.

Teknisk chef i Vejle Jacob Krüger er glad for, at klubben med forlængelsen af Sormanis kontrakt kan fortsætte arbejdet med at udbygge kulturen i klubben.

- Der er ingen tvivl om, at Adolfo Sormani det sidste år har hævet overliggeren i Vejle Boldklub, når det kommer til træningskultur, professionalisme og detaljegrad.

- De tre ting kan afspejles direkte i spillemåde og ambition i truppen, siger Krüger.

Vejle indtager efter sæsonens første seks kampe 11.-pladsen i Superligaen, efter det er blevet til en enkelt sejr, tre uafgjorte og to nederlag.

Den jyske traditionsklub spiller næste kamp i den bedste danske række søndag mod OB på hjemmebane.