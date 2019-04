Vejle-bomber med fortid i Horsens: Det bliver mærkeligt

Vejle kan med en hjemmesejr over Horsens fredag aften komme et skridt tættere på endnu en sæson i Superligaen.

For en enkelt spiller bliver fredagens kamp i Superligaen mellem Vejle Boldklub og AC Horsens ekstra speciel.

Den 32-angriber Kjartan Finnbogason, som tidligere har spillet i fire år for Horsens, tørner i dag ud for hjemmeholdet Vejle.

- Det bliver mærkeligt at stå over for AC Horsens, men samtidig også fedt, og jeg ser meget frem til kampen.

- Da jeg kom til Vejle, havde klubberne afviklet deres to indbyrdes kampe i grundspillet, og jeg har slet ikke tænkt over muligheden for et tredje og fjerde opgør.

- Men pludselig kom puljerne, og nu står vi og skal kæmpe for en sejr mod AC Horsens, siger Finnbogason til klubbens hjemmeside.

Vejle og Horsens havnede efter grundspillet i den samme nedrykningspulje med fire hold.

Lige nu er Vejle placeret sidst med 24 point efter 28 kampe. Horsens har på andenpladsen 32 point.

De to bedste hold undgår nedrykning, mens de to nederste hold skal spille playoffkampe om at redde sig endnu en sæson.

Finnbogason har scoret tre mål og lavet en assist for Vejle i otte kampe.

- Det er en sjov kamp for mig, fordi jeg havde fire år i AC Horsens. Jeg var en del af klubbens optur med oprykning og top-6 i Superligaen. Det var en sjov rejse.

- Man skal ikke undervurdere AC Horsens og Bo Henriksen, for de kan sagtens spille fodbold. De er meget farlige på hjørnespark, frispark fra siden og indkast, men der er også andre facetter i deres spil, siger Finnbogason.

Horsens har dog mistet noget af styrken på indkast, fortæller Horsens-træner Bo Henriksen.

- Vi har andre spillere i denne sæson, som er bedre på bolden, og så bliver vi nødt til at omstille os. Sidste år scorede vi 17 mål efter indkast, i år har vi scoret tre. Og det er ikke, fordi vi kaster kortere.

- Men vi har mistet spillere som Simon Okosun og Bubacarr Sanneh. Vi har ikke de samme kompetencer på det område i denne sæson. Det må jeg forholde mig til, siger Bo Henriksen til Jyllands-Posten.

Kampen i Vejle går i gang fredag klokken 19.