Varde-dommer kan dømme Europa League: - For mig er det her det ultimative skridt

Jørgen Daugbjerg Burchardt har taget et skridt op ad karrierestigen og er rykket op som kategori to Fifa-dommer. Hvis alt flasker sig for ham, kan han få debut som dommer i Europa League-gruppespillet til december.

Dommer: 94 kampe. 352 gule kort. 15 straffespark. Sådan kan man med kolde facts beskrive Jørgen Daugbjerg Burchardts indtil videre fem sæsoner som dommer i superligaen.

Men nu har den 36-årige fodbolddommer fra Varde taget endnu et skridt op ad karrierestigen. Han er nemlig rykket op fra kategori tre til to som Fifa-dommer.

- For mig er det her det ultimative skridt, siger han.

Helt konkret betyder det, at Jørgen Daugbjerg Burchardt får flere kvalifikationskampe, større U21-kampe og mulighed for at dømme A-landskampe. Sidst men ikke mindst, så kan han få debut i Europa League-gruppespillet, hvis han klarer det godt hen over efteråret.

- Det er faktisk uvirkeligt. Det at blive Fifa-dommer var mega stort, men at kunne levere varen ude i Europa, og komme et skridt videre er der ikke mange danske dommere, der gør. Det er bare mega fedt, siger Jørgen Daugbjerg Burchardt og indrømmer, at han måtte ud og råbe rigtig højt på græsplænen, da han fik beskeden.