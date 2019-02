Varde HK's første skridt på vejen til overlevelse er taget

Varde HK's 3. divisions herrer fik i sidste uge en vigtig sejr med hjem fra Mejrup-Hvam, og ligger nu over nedrykningsstregen. Torsdag skal Varde endnu engang til Holstebroegnen, og se om holdet kan gøre kunsten efter mod et af rækkens tophold.

Varde: Sidste torsdag vandt Varde HK's 3. divisions herrer 22-21 på udebane over Mejrup-Hvam, og ligger nu over nedrykningsstregen med 8 point. Torsdag skal Varde igen afsted til Holstebroegnen, denne gang mod Hogager GF.

Varde er på papiret dømt som underhund i opgøret, og Hogager ligger da også trygt på 3. pladsen, dog uden mulighed for at spille med om de to oprykningspladser. Sidste indbyrdes opgør i efteråret blev en tæt neglebider, hvor Varde tabte med et enkelt mål på hjemmebane.

Varde HK's cheftræner Kim Olesen tror på at gejsten fra sidste uges sejr kan give holdet en fordel torsdag.

- Vi gør de ting rigtige, som vi har planlagt fra starten af sæsonen. De gode resultater gør at spillerne tror mere på dem selv, og at stemningen bliver lettere, siger Kim Olesen.