Van Weert gør det igen: Leverer fremragende interview på dansk

I AaB har de grund til at være glade for hollandske Tom van Weert, og angriberen virker bestemt også til at være glad for Danmark.

Selvom han kun har været i landet siden i sommer, så har han allerede vist prøver på sine fremragende danskkundskaber, og torsdag gjorde han det så igen, efter at han med to mål var med til at sende AaB i semifinalerne i den danske pokalturnering.

I videoen ovenfor kan du se Van Weert blive interviewet på dansk efter 3-1-sejren over Næstved.