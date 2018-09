Valverde slår Sagan på stregen i dramatisk Vuelta-duel

To af verdens absolut bedste afsluttere duellerede om sejren helt frem til målstregen på 8. etape af Vuelta a España.

På de sidste stejle meter susede Movistar-veteranen Alejandro Valverde forbi Bora-verdensmesteren Peter Sagan og tog sin anden etapesejr i årets Vuelta, mens Danny van Poppel (LottoNL-Jumbo) blev treer.

Valverde har nu vundet 11 etaper i det store spanske etapeløb i alt.

Rudy Molard (FDJ) formåede at bevare førertrøjen foran Valverde, der er 37 sekunder efter løbets nummer et.

En trio af udbrydere havde forinden bidt godt fra sig. De havde mere end to minutter til feltets mange favoritter med 20 kilometer til målstregen i Almadén.

Men fem kilometer senere var et minut af forspringet spist, og med syv kilometer igen blev Kathushas Tiago Machado opslugt som sidste mand.

Derfor var den forventede spurt en realitet. Det stod dog hurtigt klart, at kun få af de sprintere, der sædvanligvis spurter med om sejren på flad vej, kunne sidde med helt fremme.

Sagans holdkammerat Rafal Majka førte an på sidste bakke. Sagan åbnede spurten et godt stykke udefra og trådte et tungt, men effektivt gear.

Desværre for Sagan var det ikke effektivt nok til at holde Valverde bag sig, og så kunne den 38-årige spanier strække armene i vejret for anden gang i årets Vuelta.

Quick-Step-danskerne Michael Mørkøv og Kasper Asgreen trillede i mål et par minutter efter feltet.

Dømt ud fra profilen på 9. etape kommer de næppe til at blande sig blandt de forreste søndag heller.

Der venter nemlig rytterne en 200 kilometer lang bjergetape med mål i La Covatilla.

Undervejs skal rytterne bestige fire kategoriserede stigninger, og podiebejlerne får dermed masser af terræn til at hente tid på hinanden.