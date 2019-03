Valgren: Mini-Flandern er god forberedelse til den store

Cykelrytteren Michael Valgren er tilbage i sadlen, når nogle af verdens bedste klassikerryttere fredag indtager de belgiske brosten i løbet E3 BinckBank Classic.

Valgren, der før sæsonen skiftede fra Astana til Dimension Data, udgik senest af etapeløbet Tirreno-Adriatico og kørte ikke monumentet Milano-Sanremo.

Men han føler sig godt kørende.

- Jeg ser virkelig frem til at køre igen efter Tirreno. Jeg tror, det var en god idé, at jeg trak mig ud af Sanremo for af få trænet igennem.

- Jeg har trænet godt og har en god fornemmelse, så det er dejligt, siger Michael Valgren i en pressemeddelelse fra det sydafrikanske hold.

Fem store brostensløb venter rytterne inden for de næste uger. Et af de absolutte højdepunkter er Flandern Rundt, der køres søndag i næste uge.

Der kan drages mange paralleller mellem ruterne i E3 BinckBank Classic og Flandern Rundt.

- Det er et godt mini-Flandern, og det er altid en god forberedelse til det store løb, siger Michael Valgren, som har gode erfaringer fra løbet, som tidligere hed E3 Harelbeke.

- Det var et af de første brostensløb, jeg kørte for to år siden, hvor jeg gjorde det godt. Så jeg har gode minder, og forhåbentlig bliver jeg ved med at have det, lyder det fra thyboen.

27-årige Valgren havde en stor sæson i 2018, hvor han vandt Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race og blandede sig i toppen af flere andre store løb.

Men Valgren har stadig sit første topresultat til gode efter skiftet til Dimension Data.

I sidste års E3 Harelbeke blev Valgren nummer 14. Året før blev han nummer seks.