VM-udvidelse møder kritik: Sporene fra EM skræmmer

Et VM med 48 nationer i stedet for 32 er kvantitet over kvalitet, mener tidligere landstræner Morten Olsen.

Hvis VM-slutrunden i fodbold allerede udvides i 2022, sker det i hvert fald ikke for fodboldens skyld.

Sådan lyder det fra tidligere landstræner Morten Olsen og Discoverys fodboldekspert Mads Junker forud for et afgørende møde i Miami.

Torsdag og fredag samles det øverste beslutningsorgan i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i den amerikanske by for at drøfte, om VM i Qatar skal udvides.

Det er allerede besluttet at udvide VM fra 32 til 48 hold i 2026, når slutrunden afholdes i USA, Canada og Mexico.

Diskussionerne i denne uge går derfor på, om tiltaget skal fremrykkes fire år. I så fald vil det efter alt at dømme blive endegyldigt vedtaget i juni, når Fifas kongres mødes i Paris.

Danmarks tidligere landstræner Morten Olsen ser ikke den store fidus i, at der skal sendes flere indbydelser rundt til Fifas medlemslande.

- Det er et valg mellem kvalitet og kvantitet. Det er synd for fodbolden og for slutrunderne, for det skal vitterligt være de bedste, der er med, siger han.

Olsen vil ikke tænde for tv'et før ottendedelsfinalen, når turneringen udvides til 48 hold.

På lægterne forudser han en stor fest blandt de nationer, som normalt ikke er med. Men på banen frygter han mange defensive - og knapt så seværdige - kampe.

- Der er altid overraskelser, og det skal der også være plads til. Men jeg synes ikke, der skal være plads til de hold, som ikke ville komme med, hvis det handlede om kvalitet, lyder det fra ekslandstræneren.

Udvidelsen af EM-slutrunden fra 16 til 24 hold beviste, at kvaliteten daler, når flere nationer er med, mener Mads Junker.

- Lande som Nordirland, Ukraine og Albanien havde vel ret beset ikke meget at gøre ved EM.

- Det er fint, at der er hold som Wales, som har mulighed for at overraske. Men fodboldspillet var rigtig dårligt til EM. Det var den dårligste slutrunde, jeg har set, siger Mads Junker.

Spørgsmål: Skal et land som Danmark ikke glæde sig over, at chancen for at komme med bliver større?

- Jo, det ene udelukker ikke det andet. Sportsligt og fodboldmæssigt synes jeg, det er ærgerligt at udvande noget. Men der er langt større mulighed for, at vi kommer med, så det er da dejligt, siger den tidligere angriber.

Ifølge en Fifa-rapport, som nyhedsbureauet AP har set, vil en udvidelse kræve, at der skal bygges to til fire stadioner flere, end de otte værtslandet Qatar er ved at bygge.

Rapporten fastslår, at der i så fald skal findes mindst én medvært. Fifa har identificeret Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain som mulige værtskandidater.

De tre sidstnævnte skal dog ophæve deres officielle boykot af Qatar, som de sammen med flere andre lande indledte i sommeren 2017, for at blive VM-medværter.

Modsat andre VM-slutrunder afvikles turneringen i Qatar i november og december på grund af sommervarmen i ørkenstaten.