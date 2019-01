Mikkel Hansen var den helt store spiller, da Danmark torsdag aften vandt gruppefinalen med 30-26 over Norge ved VM i håndbold og tog fire point med til mellemrunden.

Hansen scorede 14 gange og bragte sig dermed op som topscorer for hele turneringen med 35 mål. På de næste pladser følger tyske Uwe Gensheimer og Arnor Thor Gunnarsson fra Island, der begge er noteret for 31 scoringer.

Den danske venstreback har brugt 47 forsøg og har en scoringsprocent på 74. 12 af målene er sat ind på straffekast på 13 forsøg.

I kampen mod Norge scorede Hansen sine første 13 mål på 14 forsøg, inden han i den stressede danske afslutning, hvor Norge skabte spænding, havde et par afbrændere.

Havde det ikke været for disse afbrændere, kunne han have tangeret eller sat ny målrekord for Danmark. Den indehaves af den nuværende landstræner, Nikolaj Jacobsen, med 15 mål.

- Jeg har én gang før været ét mål fra rekorden faktisk, så det er ikke noget nyt. Men det er ikke noget, man tænker på, når man render rundt derinde. Så tænker man kun på at vinde, og det tror jeg, at I alle sammen ved, siger Hansen.

Det var heller ikke et tema for Nikolaj Jacobsen, der i 1998 satte rekorden med 15 scoringer mod Grækenland.

- Min målrekord? Lad mig sige det sådan, at det første gang, jeg tænker på det. Skulle jeg miste den, vil det ikke gøre mig ret meget, at det skulle være til Mikkel Hansen, siger Jacobsen.

Om Mikkel Hansen med præstationen mod Norge viste sig frem som verdens bedste spiller lige nu, synes landstræneren, er svært at vurdere.

- Det er altid svært at sætte prædikatet verdens bedste på en spiller. Jeg synes, at Nikola Karabatic har fortjent det i en årrække.

- Det handler meget om, hvad man vil have. Mod Norge ville vi gerne have Mikkel, siger Jacobsen.

Danmark tager hul på mellemrunden mod Ungarn lørdag.