VM-spillere er polstret med redningsvest mod Sverige

Målmand Jannick Green mener, at det kan være mentalt ødelæggende at spekulere i et smalt nederlag til Sverige.

De danske håndboldherrer ønsker ikke at spekulere for meget i, at de kan tåle at tabe knebent til Sverige og stadig gå videre til semifinalen.

Efter mandagens 26-20-sejr over Egypten og Norges sejr over Sverige står det klart, at Danmark kan tåle at tabe med fire mål til svenskerne i onsdagens indbyrdes kamp i mellemrunden.

Jannick Green advarer om, at det kan spolere kampen mentalt for spillerne at have det i baghovedet mod Sverige.

- Der er simpelthen for mange mål i det her spil, til at man kan spekulere i den slags ting. Og jeg tror også, at det kommer til at ødelægge alt for mange ting oveni hovedet, hvis man tænker på det, siger Green.

Magdeburg-keeperen mener dog, at der i slutminutterne måske kan opstå en situation, hvor det alligevel bliver aktuelt at tænke på cifrene.

- Det kan gå hen og blive vigtigt i de sidste fem minutter, hvis stillingen er et eller andet. Men som udgangspunkt kan man jo ikke spille en kamp efter at tabe med fire mål. Det virker dumt, siger Green.

Nikolaj Øris er glad for, at Danmark har lidt at give af, men ambitionen fra start er en sejr.

- Selvfølgelig er det rart lige at have en lille redningsvest på. Hvis det ikke lige skulle køre, så ved man, at man kan gå videre med et smalt nederlag.

- Men man kan ikke gå på banen og gå at tænke på, at vi godt kan tillade os at tabe. Vi bliver nødt til at komme med 100 procent og gå efter sejren.

- Nu har vi vundet syv kamp i streg, og vi er interesserede i at jagte den ottende sejr. Jeg tror, vi kommer til at se et dansk hold, der vil kæmpe for sejren, siger Øris.

I en sport som fodbold har man før set, at hold har spillet på et bestemt resultat, men det er ikke muligt i håndbold, mener BSV-spilleren.

- Der er vores spil heldigvis lidt mere spændende. Du kan ikke gå ind med en defensiv tilgang, fordi så kommer du ikke fra banen som sejrherre.

- Det bliver en kamp som alle andre med fuldt tempo mellem to hold, der vil give alt for at komme i semifinalen, siger Øris.

Landstræner Nikolaj Jacobsen afviser også at spekulere i et smalt nederlag - i hvert fald fra kampens start.

- Det er ikke noget, vi tænker på. Vi vil gå ind og sætte os på kampen og først og fremmest sørge for at se, om vi ikke kan vinde den.

- Og så er det da en fin polstring at have, hvis vi kommer i den situation, men udgangspunktet er at gå ind og køre på, siger Jacobsen.