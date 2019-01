VM-guld giver Danmark OL-billet og roligere sommer

Med VM-guldet søndag aften sikrede de danske håndboldherrer også samtidig en direkte billet til OL i Tokyo i 2020.

Det er noget, der glæder landstræner Nikolaj Jacobsen, som nu slipper for at skulle igennem en OL-kvalifikation med holdet.

- Det giver en roligere sommer for os. Det gør også, at spillerne kan få lidt mere ferie. Det kan blive vigtigt på den lange bane, at vi ikke skal være samlet til en OL-kvalifikation.

- Vi får en mere afbalanceret forberedelse, siger Nikolaj Jacobsen.

Det vækker også glæde hos Morten Henriksen, sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), der også håber på at få håndboldkvinderne med til sommerlegene i Japan.

- Det er vanvittigt dejligt, fordi jeg allerede nu har nogle aftaler i forhold til precamp (OL-optaktslejr i Japan, red.), og vi kan planlægge det allerede nu, fordi vi har et hold med, siger sportschef Morten Henriksen.

Planlægningen kan være besværlig, fordi OL foregår på den anden side af jordkloden, så det er rart for DHF at kunne lande nogle aftaler i god tid.

- Vi har jo et OL, som ligger lidt længere væk end sådan lige i baghaven. Så vi skal have styr på, hvornår vi tager derover.

- Det er et specielt OL-værtsprogram, som mange japanske kommuner eller områder kører derovre, siger Morten Henriksen.

Nu kan aftalerne snart komme i stand med japanerne.

- Jeg har nogle forhandlinger i gang med nogle forskellige japanske områder, der handler om, hvad vi skal. Der er forskel på at kunne sige allerede nu, at vi kommer med et hold frem for ikke at vide det før foråret 2020.

- Men først og fremmest skal vi glæde os over VM, siger Morten Henriksen.

Danmark vandt OL-guldet ved de seneste sommerlege i Rio i 2016.