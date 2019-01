En flænge i menisken betyder, at Casper U. Mortensen er ude i resten af sæsonen, skriver han på Twitter.

Casper U. Mortensen meddeler torsdag, at han er færdig for resten af sæson, når han er blevet opereret i knæet.

Onsdag oplyste fløjspillerens arbejdsgiver, FC Barcelona, at skaden krævede en operation, som finder sted fredag 8. februar.

Venstrefløjen har fået at vide, at operationen vil koste den nykårede VM-guldvinder en længere pause.

Skaden opstod i Danmarks anden VM-kamp mod Tunesien, og den holdt ham ude i flere kampe.

Han vendte dog tilbage på banen i flere kampe og spillede også lidt i finalen. Men skaden har vist sig værre end først antaget.

- I forbindelse med VM i januar i kampen mod Tunesien har jeg desværre pådraget mig en flænge i min menisk. Det betyder, at jeg skal opereres og er ude i resten af denne sæson.

- Jeg er ekstremt ked af det. Jeg havde set meget frem til at fortsætte de gode takter for min klub, FC Barcelona, her i foråret, skriver Casper U. Mortensen på Twitter.

Han lover, at han kommer stærkt tilbage i næste sæson.

- Jeg ved præcist, hvad der kræves af mig for at komme tilbage i topform. Det bliver en endnu bedre, skarpere og motiveret udgave, I kommer til at se, når jeg er tilbage på benene igen.

- Det er, hvad jeg har at sige på nuværende tidspunkt og beder om forståelse og ro det næste stykke tid, skriver han.

Danmark vandt VM-guld med en finalesejr på 31-22 over Norge. Casper U. Mortensen fik de sidste minutter på banen.