VM-back fortrød karrierestop: Jeg kan ikke lade være

Stefan Lassen er i gang med sit tiende ishockey-VM. For et år siden indstillede han ellers karrieren.

For 11 måneder siden indstillede Stefan Lassen sin ishockeykarriere. Alligevel er han i disse uger med til at kæmpe for VM-succes sammen med holdkammeraterne på det danske landshold.

Tingene kan gå hurtigt i sportens verden, og historien om 33-årige Lassen fra Herning er fortællingen om, hvor svært det er at sige farvel til den karriere, han har jagtet og vedligeholdt i det meste af sit liv.

Det er også en historie, der er drevet af tilfældigheder, en snert af fortrydelse og et telefonopkald, der kom på det helt rigtige tidspunkt.

- Jeg er jo efterhånden kommet op i årene. Familien er meget vigtig for mig, og jeg har tre børn derhjemme, som jeg har svært ved at undvære.

- Så vi havde besluttet, at vi ville bo hjemme i huset i Sverige, siger Stefan Lassen, der er svensk gift.

Efter sommerferien begyndte han så småt at spille for hyggens skyld i en klub i den fjerdebedste række og skulle til at tage hul på en civil karriere.

Han havde fået et jobtilbud, som han var klar til at sige ja til.

- Jeg skulle være sælger og udvikler i en virksomhed, der skulle udvide sin produktion til Danmark.

- Men samme dag, som jeg fik det jobtilbud, ringede de fra Almtuna. Der var krise, og de havde fået en back skadet. Så endte det med det, og det er jeg superglad for, siger Stefan Lassen.

Almtuna IS, der ligger i Uppsala og spiller i Allsvenskan, var den perfekte klub på det perfekte tidspunkt. Beliggenheden betyder, at han og familien kan blive boende i huset som planlagt.

Samtidig gav kontrakten kunstig åndedræt til en ishockeykarriere, han alligevel ikke var helt klar til at slippe.

- Det er jo svært. Det har været en del af mit i liv i så mange år.

- Jeg ved, at jeg skal videre på et tidspunkt, og der er en karriere efter ishockey. Men denne tid kommer jo aldrig tilbage. Og jeg kan ikke ombestemme mig om fire år. Det er nu, det gælder, siger han.

Derfor blev sidste års VM i barndomsbyen Herning alligevel ikke Lassens svanesang som professionel ishockeyspiller.

- På en måde var det jo helt tilfældigt. Jeg var fuldstændig indstillet på det andet. Nu var det familien, det gjaldt, og jeg skulle videre i livet.

- Men det kriblede alligevel lidt i fingrene, og skøjterne så gode ud. Så kunne jeg ikke lade være, forklarer Stefan Lassen.

Lade være kunne han heller ikke, da landsholdsledelsen ringede og tilbød ham en plads på VM-holdet. Her er han med sine 33 år nu ældste mand.

- Det er altid en fantastisk fornøjelse og en stor ære at være med, siger Stefan Lassen.

Efter sommerferien fortsætter ishockeykarrieren. Den hårdføre dansker har allerede underskrevet en ny aftale med Almtuna, så han i hvert fald tager næste sæson med.