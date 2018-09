VAR og mållinjeteknik koster Bundesligaen millioner

Det koster fodboldklubberne i den tyske Bundesliga et millionbeløb at anvende det mest moderne udstyr til at hjælpe dommerne.

Bundesligaen benytter både VAR (videodommere) og mållinjeteknologi, og det har samlet kostet de 18 klubber i den bedste række i omegnen af fem millioner euro i etableringsomkostninger. Det svarer til 37,2 millioner danske kroner.

Det er fodboldmagasinet Kicker, der har gransket udgifterne til de tekniske hjælpemidler.

Det tekniske udstyr til VAR koster 2,53 millioner euro, mens mållinjeteknologien "Hawkeye" står i 2,17 millioner euro. Dertil kommer en udgift på næsten 300.000 euro til fibernetforbindelse.

VAR blev afprøvet i Bundesligaen i sidste sæson. I foråret besluttede klubberne at indføre videodommersystemet permanent.