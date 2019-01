Juan Mata og Romelu Lukaku stod for scoringerne, da Manchester United sendte Reading ud af FA Cuppen.

Manchester Uniteds midlertidige manager Ole Gunnar Solskjær fortsætter sit succesfulde indtog i klubben, som han nu har ført til fem sejre i fem kampe.

Lørdag tog United imod Championship-klubben Reading i tredje runde af FA Cuppen, og uden større besvær avancerede Solskjærs tropper med en sejr på 2-0.

I forhold til midtugens udekamp i Premier League mod Newcastle havde nordmanden skiftet ud på ni pladser på holdet, hvor kun Phil Jones og Juan Mata var gengangere.

Spillemæssigt var Reading rigtig godt med, men den store forskel på de to mandskaber var i spillet i og omkring målfelterne.

Hjemmeholdet var skarpest i den disciplin, men der skulle alligevel en lidt speciel VAR-kendelse til at sende United i front.

Efter 20 minutters spil fandt Juan Mata holdkammeraten Fred i fri position i feltet, og han trillede sikkert bolden i nettet - dog i offsideposition.

Men i samme situation, hvor Mata halvvejs tæmmede og halvvejs afleverede bolden hen til Fred, blev den spanske tekniker nedlagt, og derfor blev et annulleret mål ændret til et straffespark.

Fra de 11 meter var spanske Mata sikkerheden selv.

Reading fik spillet sig frem til et par tilbud i første halvleg, men Sergio Romero i United-målet blev ikke for alvor sat på de store prøver.

I stedet duftede det af en tidlig afgørelse, da Romelu Lukaku kort før pausen blev spillet i dybden af Alexis Sánchez, let rundede målmanden og trillede bolden ind til 2-0.

Den komfortable føring fik de rødklædte spillere til at gå på autopilot i anden halvleg, hvor Reading fik lov til at have bolden en del og afslutte fra ufarlige positioner.

Faktisk havde gæsterne næsten dobbelt så mange afslutninger i kampen som United, men antallet af forsøg inden for målrammen var næsten identisk.

Uden at anstrenge sig voldsomt hev favoritterne sejren i land og er videre i FA Cuppen.