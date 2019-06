VAR-forslag: Herredommere bør hjælpe kvindekolleger

Den tidligere engelske landsholdsspiller og nuværende BBC-kommentator Sue Smith har et kontroversielt forslag.

Rutinerede mandlige dommere bør hjælpe deres kvindelige kolleger med at håndtere VAR-kendelser ved det igangværende fodbold-VM for kvinder i Frankrig.

Det mener den tidligere engelske landsholdsangriber Sue Smith. Hun fungerer i dag som fodboldkommentator hos BBC.

Hun har et kontroversielt forslag til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som lyder på, at forbundet skal lade nogle af herredommerne assistere omkring videodommersystemet VAR.

- Jeg er tilhænger af, at man blander mandlige dommere med de kvindelige dommere, siger Sue Smith til Reuters og tilføjer:

- Jeg synes ikke, vi har nok gode kvindedommere. De er ikke på det niveau, de skal være. Og så er man nødt til at få mænd ind, som har dømt på højeste niveau og er vant til VAR, og som ved, hvordan det fungerer.

Hun peger på, at VAR er taget i brug for første gang i kvindefodbold ved slutrunden med 24 hold, og at mange kampe har haft mere end ti minutters tillægstid.

Det skyldes blandt andet forsinkelser af spillet på grund af brugen af VAR, fordi dommerne ifølge Sue Smith ikke er vant til at håndtere systemet.

I herrefodbold var der VAR ved VM i Rusland i 2018. Men i modsætning til kvinderne havde mændene en prøveturnering med videodommersystemet året før i forbindelse med Confederations Cup.

Desuden bliver VAR benyttet i adskillige af de nationale fodboldligaer i Europa.

- Efter min mening skulle der have været en blanding af mandlige og kvindelige dommere i denne turnering for at løse problemet.

- Kvindedommerne behøver hjælp, de har brug for træning. Mens de får det, så bring de bedste ind til jobbet, uanset om de er kvinder eller mænd, siger Sue Smith.

Hendes forslag får støtte af andre tidligere engelske landsholdsspillere som Faye White og Casey Stone, men Fifa afviser, at der er planer om at ændre på reglerne.

Fifa har siden 1995 kørt med en regel om, at der kun skal være kvindedommere i kvindefodbold.

Sue Smith spillede i sin aktive karriere 93 kampe for England.