Mændene skal spille på det store tennisstadion, mens kvinderne skal ud på de lidt mindre baner.

Sådan er fordelingen, når fredagens semifinaler i både mændene og kvindernes singlerækker bliver spillet i French Open.

Det er ikke noget, der behager kvindernes organisation, WTA.

- Vi er ekstremt skuffede over, at kvindernes semifinaler skal spilles på banerne uden for, siger WTA-direktør Steve Simon.

- De fire kvinder, der har gjort det så godt og er nået så langt, har fortjent at spille på den største scene. Vi mener, at man kunne have gjort det anderledes til fordel for både spillere og fans, siger han.

Den tidligere franske topspiller Amelie Mauresmo er endnu hårdere i retorikken og kalder på Twitter beslutningen for "skamfuld".

Det er massive regnskyl i løbet af ugen, der har tvunget French Open-arrangørerne til at foretage en række ændringer i programmet.

Under normale omstændigheder skulle kvindernes semifinaler være spillet torsdag på tennisanlæggets største stadion, Philippe Chatrier, med plads til 14.000 tilskuere.

Men på grund af regnvejr er kampene rykket til fredag, hvor mændenes semifinaler også bliver spillet - ligeledes på hovedbanen.

Kvindernes to semifinaler er derfor blevet rykket til Court Suzanne Lenglen med en kapacitet på 10.000 tilskuere og Court Simonne-Mathieu med plads til 5000 tilskuere.

Kampene på herresiden står mellem Rafael Nadal og Roger Federer samt Novak Djokovic og Dominic Thiem. Hos kvinderne mødes Ashleigh Barty og Amanda Anisimova samt Johanna Konta og Marketa Vondrousova.