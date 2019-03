Ustoppelige Bjorkstrand scorer for tredje kamp i træk

Columbus Blue Jackets er med Oliver Bjorkstrands to mål tæt på at spille sig i slutspillet i NHL.

Oliver Bjorkstrand sender Columbus Blue Jackets tæt på slutspillet i NHL, efter at den 23-årige herningenser med sine to mål scorede for tredje kamp i træk.

Med målene til 2-2 i anden periode og 5-2 i tredje periode satte Bjorkstrand Blue Jackets i gang, og holdet endte med at vinde hele 6-2 over Montreal Canadiens.

Med sejren kravler Columbus Blue Jackets op på en delt andenplads med netop Montreal Canadiens i wild card-stillingen i Eastern Conference.

De to bedste hold går videre til slutspillet, Stanley Cup. Columbus mangler blot fem kampe i grundspillet.

Blue Jackets var ellers bagud to gange i kampen. Canadiens kom foran efter et minut af første periode, da backen Brett Kulak lagde pucken i nettet.

Føringen holdt helt indtil anden periode, hvor canadiske David Savard udlignede til 1-1 efter knap to minutter.

Canadiens anden back Jeff Petry sendte Montreal-holdet i front igen, indtil først Bjorkstrand og senere finske Artemi Panarin havde scoret til 2-2 og 3-2.

I tredje periode gik det helt galt for Canadiens, da først Riley Nash og senere Bjorkstrand og Brandon Dubinsky scorede for Blue Jackets.

Bjorkstrands andet mål skete på et kontraangreb, hvor han nemt kunne lægge pucken i mål på assist fra Dean Kukan.