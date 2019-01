Usbeker bliver Federers første offer i Melbourne

Den forsvarende mester Roger Federer vandt over Denis Istomin i første runde ved Australian Open.

Den schweiziske tennisstjerne Roger Federer indledte mandag sit titelforsvar ved Australian Open på fornem vis, da Denis Istomin fra Usbekistan blev sendt hjem med et nederlag.

Federer, der er seedet som nummer tre, vandt med cifrene 6-3, 6-4, 6-4 og er dermed klar til anden runde, hvor den useedede brite Daniel Evans venter.

Schweizeren stod for første sæts eneste servebrud, da han i fjerde parti vandt i usbekerens udlæg og gjorde det til 3-1. Derefter blev sættet sikkert servet hjem.

Andet sæt kom også i hus efter et enkelt servebrud fra schweizeren. Denne gang i tredje parti.

Historien gentog sig i tredje og sidste sæt. Her faldt servebruddet i femte parti, hvorefter Federer blot sørgede for at vinde i eget udlæg, indtil sejren til sidst var en realitet.

Marin Cilic, som Roger Federer vandt over i sidste års finale, kom også godt i gang mandag. Kroaten spillede sig videre til anden runde med en sejr over australske Bernard Tomic i tre sæt.

I næste runde skal Cilic møde amerikanske Mackenzie McDonald.