Uruguay sejrer stort i dramatisk Copa America-kamp

Dommeren brugte videohjælp i Uruguays storsejr over Ecuador i holdenes første kamp i Copa America.

Den 15-dobbelte Copa America-mester, Uruguay, kom godt fra start i den sydamerikanske fodboldturnering for landshold med en 4-0-sejr over Ecuador.

Uruguays to angrebsstjerner Luis Suarez og Edinson Cavani stod for to af holdets mål i en hårdt spillet kamp.

Nicolas Lodeiro scorede Uruguays første mål efter blot seks minutter af opgøret. Kantspilleren tæmmede et indlæg fra Suarez, lobbede den en gang over Ecuadors forsvarspiller og lagde den ind bag Alexander Dominguez i målet.

20 minutter senere blev ondt værre for Ecuador, da højreback Jose Quinteros fik rødt kort, efter at dommeren Anderson Daronco havde fået hjælp fra videodommerne.

Herfra grundlagde Uruguay sejren i første halvleg, da først Cavani med et saksespark scorede til 2-0, og senere gjorde Suarez det til 3-0, da han ved bagstolpen bankede bolden i mål efter et hjørnespark.

Ecuador kom aldrig igen, og ydmygelsen blev total i anden halvleg, da forsvarsspilleren Arturo Mina scorede i eget net til 4-0.

Uruguay fører dermed gruppe C i turneringen. Gruppens andre to hold, Japan og Chile, spiller natten til tirsdag dansk tid.