Det var et presset uruguayansk landshold, der natten til fredag dansk tid kæmpede sig til uafgjort mod et storspillende japansk mandskab i anden spillerunde i gruppe C ved den sydamerikanske landsholdsturnering Copa America.

2-2 blev den endelige stilling ved slutfløjtet, men det var ikke uden kontroverser. Begge Uruguays mål kom nemlig på baggrund af tvivlsomme dommerbeslutninger.

Japan, der er inviteret med ved årets turnering, gik ind til kampen efter et forsmædeligt nederlag til Chile på 0-4. Omvendt kom Uruguay med en lige så stor sejr, 4-0, over Ecuador.

Men i torsdagens kamp var Japan dominerende på banen, og efter 25 minutter bragte Koji Miyoshi turneringsgæsterne foran.

Uruguays stjernespiller Luis Suarez udlignede dog syv minutter efter på et straffespark, der blev tildelt efter en VAR-kendelse.

Kendelsen var kontroversiel, da det umiddelbart så ud til, at den japanske forsvarer Naomichi Ueda blev sparket af angriber Edinson Cavani i en kamp om bolden.

De medrejsende asiatiske tilskuere på Arena do Gremio i Porto Alegre var ikke sene til at vise deres utilfredshed med højlydte tilråb.

Dog fik de hurtigt entusiasmen tilbage, da Miyoshi igen fik scoret efter 59 minutter.

Der gik dog igen ikke længe, før Uruguay fik udlignet - efter bare syv minutter kunne José María Giménez noteres for et mål på hovedstød efter et hjørnespark.

I sidste del af kampen forsøgte Uruguay at kæmpe sig til en sejr, men trods flere chancer udeblev forløsningen. Især på grund af et velkoordineret japansk forsvar.

Med uafgjort fører Uruguay gruppe C med fire point. Japan ligger nummer tre med et enkelt point.

Chile har andenpladsen og møder fredag Ecuador, inden slaget skal stå mellem chilenerne og Uruguay mandag.