Ups: SønderjyskE beklager ordvalg efter shitstorm

Tabte SønderjyskE med vilje til FC Midtjylland, eller var det held i uheld, at holdet tabte i overtiden og undgik den syvendeplads, der havde sendt sønderjyderne i en værre gruppespilspulje?

Spekulationerne og konspirationsteorierne kører på højtryk efter søndagens kamp, og det gik ikke mindre stille af sig, da SønderjyskE på Twitter glædede sig over nederlaget - hvorefter beskederne blev slettet igen kort efter kampen.

- Det mindst irriterende mål i det 89. minut. Vi er tilbage i det gode nedrykningsspil.

- Det er aldrig dejligt at tabe, men i dag har det været en kæmpe fordel.

- Vi ligner et hold, der mildest talt ikke har lyst til at score.

Sådan lød noget af ordlyden fra beskederne på Twitter, og klubben har efterfølgende været ude at beklage.

- I forbindelse med dagens superligakamp mellem FC Midtjylland og SønderjyskE skal vi hos SønderjyskE meget beklage indholdet i tre tweets, som blev offentliggjort under kampen.

- Vi kan som klub ikke stå inde for indholdet af de pågældende tweets, da de ikke lever op til vores værdier og den tilgang, vi altid har til kampene i SønderjyskE.

- Vi får i det daglige god hjælp af helt unge ildsjæle, som også er fans og nok i aften også har været i følelsernes vold.

- Det er vigtigt for os at understrege endnu engang, at de pågældende tweets ikke er i overensstemmelse med værdierne i SønderjyskE og det, vi ønsker at stå for som klub, skriver SønderjyskE i et statement på Twitter og tilføjer:

- Skribenten er i øvrigt meget ked af det og beklager dybt ordvalget.