United-stopper: Alle smiler efter Solskjærs ankomst

Ole Gunnar Solskjær har bragt et smil på læben af Manchester Uniteds spillere, siger Chris Smalling.

Det er ikke kun resultaterne, der er kraftigt forbedrede efter Ole Gunnar Solskjærs indtog i Manchester United.

Også uden for banen har det vakt glæde, at nordmanden har taget over efter José Mourinho, fortæller forsvarsspilleren Chris Smalling.

- Der er et smil på alle ansigter. Ole smiler altid, både på træningsbanen, i kampene og i interviewene efter kampene.

- Man kan se den glæde, han har. Det smitter. Spillere er skadede, og andre må tage over, men alle tror på, at uanset hvem der træder til, vil personen levere på det høje niveau, vi har vist under Ole, siger Smalling til Uniteds hjemmeside.

Manchester United hentede i december Solskjær som en midlertidig løsning på managerposten.

Men siden er det kun gået en vej for storklubben, som er strøget op i top-4 i Premier League og onsdag slog Paris Saint-Germain ud af Champions League.

- Vi tror på det. Specielt i de seneste fem-seks uger har vi set, at vi kan gøre ondt på alle hold, uanset om det er Chelsea, Tottenham eller PSG. Vores selvtillid kunne ikke være højere, end den er nu, siger Chris Smalling.

Manchester United møder senere søndag Arsenal på udebane i en kamp, der har stor betydning for Champions League-pladserne i næste sæson.

United har 58 point på fjerdepladsen - et flere end Arsenal en tak længere nede i tabellen.