United-back er fortrøstningsfuld efter voldsom kollision

Luke Shaw skriver på Twitter, at han har det godt efter et sammenstød i Englands kamp mod Spanien lørdag.

Det så voldsomt ud, da Luke Shaw landede hårdt i græsset efter at have slået hovedet ind i Dani Carvajal i Englands kamp mod Spanien lørdag.

Men Manchester United-spilleren er fortrøstningsfuld efter den grimme episode.

- Tak for jeres kærlighed og støtte. Jeg har det godt og er i de bedste hænder.

- Jeg er en fighter, og jeg er snart tilbage, skrev 23-årige Shaw på Twitter efter kampen, der endte med en spansk 2-1-sejr.

Sammenstødet skete kort inde i anden halvleg, da Shaw i et forsøg på at tage en høj bold ned løb baglæns ind i Real Madrid-backen Carvajal og efterfølgende slog hovedet i jorden.

Englænderen måtte efter flere minutters behandling bæres fra banen, med hvad der lignede en iltmaske over munden.

Skadens alvor er endnu uvis, og det vides derfor heller ikke, hvornår Shaw kan være kampklar igen.

Han blev i 2015 ramt af en alvorlig skade, da han i en Champions League-kamp mod PSV Eindhoven brækkede benet to steder.

Den unge englænder har efterfølgende fortalt, at skaden var tæt på at koste ham benet, da man efterfølgende opdagede to blodpropper, der var opstået som følge af ulykken.

Lørdagens kamp var Luke Shaws ottende på det engelske landshold. Han har siden 2014 spillet i Manchester United.