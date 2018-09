Unik oplevelse imponerer landsholdsvikarer

Trods kaotisk optakt og et nederlag på banen har spillerne på nødlandsholdet fået en oplevelse for livet.

Selv om optakten både har været kaotisk og præget af hemmelighedskræmmeri på agentniveau, er de ukendte spillere på det danske nødlandshold glade for, at de siden tirsdag eftermiddag har oplevet, hvad det vil sige at være landsholdsspiller.

Spillerne har fløjet med privatfly, haft privat kok, boet på luksushotel, været genstand for stor medieinteresse og spillet en kamp mod et hold af professionelle spillere på højt niveau.

Rammerne er noget anderledes end en tilværelse som fyraftensprofessionel i de lavere danske rækker.

Det siger Oskar Høybye, som er en af de 24 spillere på nødlandsholdet, og også er en af de 17 spillere, som var med i 0-3-nederlaget til Slovakiet onsdag aften.

- Det har været enormt professionelt, det er fedt at opleve. Hotel, fysioterapeuter, optakt, maden, det hele. Det har været sindssygt fedt, jeg har aldrig oplevet noget lignende.

- Det var super sjovt at prøve. Det har været det hele værd, selv om nogle kalder det skruebrækkeri. Andre siger, at vi redder fodbolden, og det kan jeg meget bedre lide.

- Vi repræsenterer ikke DBU eller Spillerforeningen, men repræsenterer Danmark og har lagt stolthed i det, siger Høybye, der til dagligt spiller for Vanløse i 2. division.

Midtbanespilleren Christian Bannis havde egentlig afskrevet muligheden for at spille på landsholdet, men også han fik debut onsdag.

- Jeg er 26 år og har jagtet drømmen i mange år, men jeg stod ikke lige på tærsklen til at spille landskampe lige foreløbig. Det er helt unikt at prøve det og få debut. Det er et noget anderledes setup end hjemme i klubben.

- Det er en fuldstændig vanvittig situation, at vi spiller sådan en kamp her, så vi er glade for, at vi gjorde en god figur. Det var et helt andet tempo, end vi er vant til, siger Tarup-Paarup-slideren.

Målmand Christoffer Haagh var en af spillerne i truppen, som til daglig gør sig mest i indendørs fodbold. Som målmand for futsallandsholdet har han også tidligere repræsenteret Danmark, men ikke på græs.

- Det var sjovt og en lidt anderledes landskamp, end jeg er vant til. Jeg plejer at spille med lidt tungere bolde, siger målmanden.

Selv om de danske sekundaspillere slap fra opgøret med et hæderligt nederlag på 0-3 mod stjerner som Martin Skrtel og Marek Hamsík, er der alligevel plads til ærgrelse over nederlagets størrelse.

- Det er lidt absurd at stå her efter en kamp mod Slovakiet og være irriteret over de tre mål, der gik ind. Jeg stod en fin kamp, men jeg ville selvfølgelig gerne have taget de tre mål, siger Christoffer Haagh.

Oskar Høybye havde en stor chance for at score et sensationelt mål til 1-1 efter 25 minutter, men sendte bolden over mål fra kort afstand.

- Jeg kan læse, at jeg skylder et mål 1-1-mål. Det var håbløst, jeg skulle have scoret, siger Oskar Høybye og slår op i et stort grin.