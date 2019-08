Unik evne hjælper Emma Aastrand mod medaljer

Fire finaler samme dag. Sådan lød menuen for Emma Aastrand Jørgensen på kajakroernes sidste konkurrencedag ved European Games i sommer.

Den 23-årige Aastrand kvitterede ved at vinde guld i 200 meter enerkajak og bronze på 500 meter og understregede, at hun er i stand til at gabe over mere end de fleste.

Sådan er det også ved det igangværende VM i Ungarn, hvor hun er en del af tre satsningsbåde frem mod OL i 2020. Ud over 200 og 500 meter enerkajak er hun også med i 500 meter firerkajak.

Lørdag klokken 11.33 gælder det finalen i 200 meter enerkajak, og lørdag eftermiddag står den på semifinaler i 500 meter enerkajak samt firerkajak.

Ifølge sportschef i Dansk Kano og Kajak Forbund Lars Robl er det en speciel evne, der gør Aastrand i stand til at satse bredt og samtidig præstere godt.

- Ud over sublim teknik og god indstilling har hun en mental evne, jeg ikke ser hos ret mange. Hun kan tænde og slukke på en kontakt alt efter, hvornår hun har brug for at være på.

- Når hun skal i vandet, kan hun tænde på en kontakt for at komme i zonen, og så slukker hun, når hun kommer op og kan pjatte og være afslappet. Så tænder hun igen, når hun skal tilbage i vandet, siger Lars Robl.

Han er også mentaltræner for blandt andre tennisspilleren Holger Rune, superligaklubben FC Midtjylland og esportsholdet Astralis og pointerer, at Aastrand med sin evne kan spare mange ressourcer.

- Hun sparer mental kapacitet i modsætning til andre, der er på og er nervøse en hel dag. Det er meget tærende mentalt. Uden den evne kunne hun ikke gabe over så meget. Den er en forudsætning, siger Robl.

Emma Aastrand genkender sportschefens billede. Den specielle evne falder hende meget naturligt.

- Som menneske er jeg afslappet med tingene. Jeg husker at have mig selv med og kan stadig pjatte og være Emma i stedet for at lukke mig helt inde.

- Jeg vil hellere hygge mig i stedet for at være nervøs, når det ikke er nødvendigt. Men det er en hårfin balance. Jeg synes, at jeg er god til at sige, når nok er nok, og jeg har brug for at være fokuseret, siger Aastrand.

Hun tror, at evnen giver hende en fordel i forhold til mange konkurrenter.

- Jeg siger ikke, at jeg er bedre end alle andre, men jeg tror, at det er en fordel, at jeg kan lægge hovedet og samle det op igen, når jeg skal i vandet. Det tror jeg, at mange andre har svært ved.

Aastrand vandt OL-sølv på 500 meter i 2016 og VM-sølv på 200 meter i både 2017 og 2018. Nu burde hun have endnu bedre forudsætninger for succes.

Således har det hjulpet, at hun i slutningen af 2018 færdiggjorde erhvervsuddannelsen som maler.

- Det har hjulpet sindssygt meget. Energimæssigt kan jeg give 100 procent til træning uden at tænke på, at jeg også skal bruge energi på et andet arbejde.

- Når man træner så meget som atlet, er restitution vigtig, og nu kan jeg fylde mine depoter med gode ting, der gør mig glad, som at spise en frokost eller være sammen med en veninde, i stedet for at arbejde.

Sportschef Lars Robl ser også en forskel.

- Sidste sæson var svær for hende, fordi hun skulle afslutte uddannelsen, men i år har hun kunnet fokusere alt på sin træning. Det er tydeligt, at hendes form er gået op, og hun har fået en anden sult, mener Robl.

Derfor ser han også "realistiske muligheder" for VM-medalje til Aastrand.

Både han og Aastrand føler, at forberedelserne med tre ugers træningslejr i Ungarn har været optimale, så betingelserne for gode resultater er i top. Aastrand har en god fornemmelse.

- Jeg er i min bedste alder i sporten og ønsker at være den allerbedste. Jeg føler mig klar og hurtig, så selvfølgelig har jeg en gulddrøm, og den vil nok blive stærkere, når en finale kommer tættere på.

- Det handler om at ramme dagen, hvor alt spiller, siger Aastrand.