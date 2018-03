Ung sønderjyde kørte podieplads hjem i første VM-grandprix

Motocross

Motocross er kørsel på motorcykel i varierende terræn enten på permanente baner med mange sving, hop og eventuelle bakker, eller i nogle tilfælde på midlertidigt anlagte baner.



Der køres løb i forskellige klasser - afhængig af kørernes alder, erfaring og dygtighed. Endvidere køres i særlige micro- og minicrossklasser opdelt efter alder samt motor-/ maskinstørrelse.



Der køres en kvalifikation, som afgør kørernes placering på startlinjen til finalen, hvor det gælder om at komme først over målstregen.



Der køres to heat af hver 30 minutter plus to omgange på banen, der oftest er mellem halvanden og to kilometer lang.



Thomas Kjer Olsen blev sidste år bronzevinder i serien MX2. Serien må han køre i, indtil han bliver 23 år eller vinder serien to gange. Derefter skal han køre i den bedste serie MXGP. Udover VM-bronze er Olsen også europamester fra 2016.