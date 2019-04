Ung højre fløj får kontrakt i SønderjyskE

SønderjyskE: 19-årige Steffan Høi har været en del af truppen i SønderjyskE Herrehåndbold i hele sæsonen, og her har han vist sig så godt frem, at han nu belønnes med en etårig kontrakt. Det skriver SønderjyskE i en pressemeddelelse.

Cheftræner Kasper Christensen glæder sig til at arbejde endnu mere med sønderjyden, så han kan udvikle sig yderligere.

- Steffan er en ung, lokal spiller med et godt potentiale. Han kommer altid med en 100 procent indsats i træningen, og på den måde passer han godt ind i SønderjyskE. Steffan har mange ting at udvikle endnu for at blive en ligaspiller, men han har ærgerrigheden og nogle spændende kompetencer, og jeg er sikker på, at Steffan vil tage et godt spring i hans udvikling i den kommende sæson, siger cheftræneren i pressemeddelelsen.

- Det er altid dejligt, når en lokal spiller tager skridtet op på førsteholdet. Det er også en cadeau til de foreninger, ungdomstrænere og frivillige, der uge efter uge skaber et godt miljø for børn og unge, der elsker at spille håndbold.

Steffan Høi lægger ikke skjul på, at det er noget særligt for ham at komme på kontrakt i SønderjyskE.

- Det er min helt store drøm, der er gået i opfyldelse. Jeg har taget hele turen op fra moderklubben til ligaholdet. Jeg er rigtigt glad for at kunne trække den lyseblå trøje over hovedet i næste sæson igen, siger Steffan Høi i pressemeddelelsen.