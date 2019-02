Ung dansker forsøgte at ride på publikums tilråb

I omkring 20 omgange mod slutningen af det københavnske seksdagesløb lå 18-årige Oliver Wulff sammen med sin erfarne makker Michael Mørkøv og kørte for sejren.

Havde angrebet båret frugt, havde parret fået den omgang, som ville have givet dem sejren, men den gik i stedet til belgierne Kenny De Ketele og Moreno De Pauw.

Men oplevelsen af at blive pisket frem af publikum på de omkring 20 omgange ville Oliver Wulff ikke have været foruden.

- Jeg prøvede bare at suge så meget energi som muligt fra publikum, lyder det fra den unge debutant, der blev skreget frem hele vejen i Ballerup Super Arena.

- Vi kørte for sejren der, og det var mand mod mand. Det var fuld smadder og så bare se, hvem der knækkede først. Men de (belgierne, red.) holdt længst tid, så de vandt.

De to belgiere havde på listig vis lukreret på den tætte topstrid mellem fire par, hvor par nummer 7 som førende var nødt til at tage et tungt slæb i jagten på de angribende konkurrenter.

Og den listige belgiske taktik er noget af det, som Oliver Wulff kan lære af.

- De har prøvet det mange gange, og det kan være svært nogle gange at leve op til deres erfaring. Men jeg har lært sindssygt meget af det løb her, og næste gang kan det være, at jeg ikke havner i samme situation, siger han.

Oplevelsen af seks dage iklædt den ikoniske trøje med 7-tallet på kan ingen dog tage fra det unge talent.

- Det er ærgerligt, vi ikke kunne gøre det færdigt. Vi førte de sidste to aftener, og vi ville ønske, vi kunne have gjort det færdigt, lyder det fra Oliver Wulff.

- Men samtidig er jeg glad for resultatet, for det var ikke min forventning at komme her og køre om den samlede sejr. Så det hele har bare været en bonus, og jeg er bare super beæret over at have kørt i par nummer 7.